Авария произошла на улице Большевистская. Фото: "АСТ-54!

В Новосибирске в ДТП на Большевистской пострадала девушка. Авария произошла днем 27 февраля.

— На улице Большевистской напротив дома №171 столкнулись седан Kia Rio и отечественный внедорожник Chevrolet Niva, — сообщают подписчики группы «АСТ-54».

Как сообщают очевидцы и подтверждает отдел пропаганды ГИБДД в аварии пострадала девушка.

— Девушка в крови была без сознания головой к лобовому прислоненная, — пишу очевидцы в комментариях.

На месте работали сотрудники ДПС. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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