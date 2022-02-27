Предупреждение о плохой работе. Фото: Виктория ДАЛЕЦКАЯ

В Новосибирске «Лента» предупредила о проблемах с оплатой Apple Pay. Объявление об этом появилось на стендах магазинов.

— По техническим причинам возможны сбои при оплате через сервисы Apple Pay и Google Pay, — говорится на стенде.

Напомним, что недавно в еще одной сети магазинов появилось объявление о том, чтобы покупатели по возможности пользовались картой «Мир». Администраторы объяснили это тем, что отечественная система более безопасна и надежна.

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