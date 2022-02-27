Объявление висит в магазине. Фото: Анна ПАШАГИНА

«Мария-Ра» порекомендовала перейти новосибирцам на карту «Мир». Объявления появились совсем недавно.

— Во-первых, в нашей компании планомерно идет перевод сотрудников на данную систему, так как она более экономичная в обслуживании. Во-вторых, это отечественная платежная система, а значит — она более безопасна и надежна в плане применения любых санкций или ограничений, вызванных какими бы ни было политическими событиями, — написали администраторы сообщества «Мария-Ра» в социальных сетях.

Администраторы подчеркнули, что они не ограничивают никого в праве выбора, какой платежной системой пользоваться. Данное объявление носит рекомендательный характер.

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