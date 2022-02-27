Число заболевших растет с каждым днем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области 13 человек умерло из-за коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

— Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте: 65 лет, 67 лет, 70 лет, 91 год и женщины в возрасте 50 лет, 62 года, 66 лет, 68 лет, 75 лет, 76 лет, 80 лет, 84 года, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 973 человека, — говорится в релизе от оперштаба Новосибирской области.

На сегодняшний день в реанимации находится 316 человек, а к аппаратам ИВЛ подключены 48 пациентов.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 592 пациентов, в том числе 112 детей, — уточняют в оперштабе.

За сутки в регионе зарегистрировано 4 208 заболевших. а из стационаров выписали 3 218 человек.

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