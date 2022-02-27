Когда "Юрманку" откроют не ясно.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирской области перенесли открытие горнолыжного курорта «Юрманка». Причину сообщили в пресс-службе регионального Министерства спорта.
— Все из-за того, что имущество горнолыжного комплекса разделено и принадлежит нескольким собственникам. Они пока не могут договориться, потому что часть земельных участков не предполагает использование муниципальным учреждением, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе.
В министерстве уточнили, что еще есть один нюанс: по некоторым участкам не скорректированы документы по градостроительному планированию. Плюс ко всему нужно провести инвентаризацию имущества горнолыжного курорта.
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