Когда "Юрманку" откроют не ясно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области перенесли открытие горнолыжного курорта «Юрманка». Причину сообщили в пресс-службе регионального Министерства спорта.

— Все из-за того, что имущество горнолыжного комплекса разделено и принадлежит нескольким собственникам. Они пока не могут договориться, потому что часть земельных участков не предполагает использование муниципальным учреждением, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что еще есть один нюанс: по некоторым участкам не скорректированы документы по градостроительному планированию. Плюс ко всему нужно провести инвентаризацию имущества горнолыжного курорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.