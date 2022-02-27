Агроном из Новосибирска рассказала как вырастить огурцы и помидоры на балконе

Помидоры не сильно прихотливые. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Агроном из Новосибирска рассказала как вырастить огурцы и помидоры дома. Для начала на балконе нужно определиться с температурой.

— Если на балконе 14-15 градусов и в почве 14 градусов, то с огурцами лучше повременить и выбрать более теплое время. Помидоры же менее прихотливы к температуре. Если на балконе будет до 5-10 градусов им не страшно, — рассказала КП-Новосибирск Любовь Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Огурцам требуется постоянная подкормка. Поливать их можно не так часто, как и помидоры.

— У каждого сорта помидор свои особенности. К примеру, у сорта «Балконное чудо» особенность в том, что когда они зацветают, то обязательно нужно производить легкое потряхивание веточек, чтобы пыльца опадала. Так они будут лучше завязываться, — говорит агроном.

Еще один важный пункт для огурцов — почва. Она должна быть рыхлая, влагоемкая, дышащая. У помидор земля будет питательная.

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