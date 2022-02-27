Новосибирец сняли на видео как «развлекаются» рабочие на крыше

Рабочие катались по крыше. Фото: скриншот из видео
Новосибирцы сняли на видео как «развлекаются» рабочие на крыше. Действие происходит на улице Галущака 2а в Заельцовском районе.
— Устали скидывать снег, решили развлечься, — написал в группу «Инцидент Новосибирск» один из подписчиков.
На кадрах видно, что одного из рабочих поставили на лопату для очистки, а второй его катает. Видимо, так намного веселее и быстрее работается.
В комментариях новосибирцы поддержали ребят:
— Молодцы ребята! Когда работаешь с позитивом не устаешь, работаешь с хорошим настроением.
— Люди в хорошем настроении и на позитиве , лучше работают и не устают.
— Пусть развлекаются.
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