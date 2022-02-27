В Новосибирской области мужчина ударил полицейского по лицу во время задержания

Сибиряка удалось задержать. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области мужчина ударил полицейского по лицу. Инцидент произошел в Сузунском районе.

— Мужчину задержали за административное правонарушение, за то, что тот пьяный сел за руль. Он начал сопротивляться и несколько раз ударил полицейского, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник, сибиряк ударил правоохранителя кулаком по лицу и несколько раз ногой. Мужчину доставили в больницу. У него диагностировали ушиб мягких тканей височной области и синяк на правой щеке.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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