В Новосибирской области неизвестные убили собаку и закинули тело в дом

эм жил с Тимуром с 2015 года. Фото: предоставлено Тимуром

В Новосибирской области неизвестные убили собаку и закинули ее тело в дом. ЧП произошло в селе Барышево.

— Раньше я жил в частном доме, а потом мне пришлось переехать в квартиру. Собаку, его звали Сэм, оставил у друзей на даче. Я собаку туда ездил кормить каждый день. Собаку я бы забрал обратно, как только бы решил вопрос с жильем, — вспоминает Тимур, хозяин собаки.- В конце января я как обычно поехал, чтобы отвезти ему еду. Зашел и не увидел его в ограде,

Мужчина начал искать пса, но увидел только отстегнутый поводок и цепь. Заглянул в будку, а там было все в крови. Сибиряк открыл в дом, зашел туда и увидел… тело Сэма.

— Я просто потерял дар речи. Кто-то забил его до смерти, потом выставил окно в дом и закинул тело в одну из комнат. Не знаю, кто это сделал. Возможно, собака пыталась охранять дом от воров, а они так жестоко с ним расправились, — предполагает сибиряк.

Тимур решил поговорить с соседями, может кто-то слышал или видел что-то. Все только разводили руками. Говорили, мол, шум был, но никто не предал этому значения.

— Что-то украли из дома или нет, я не знаю. Не обратил на это внимание. Написал только заявление в полицию. Только до сих пор никакого ответа не получил, — говорит Тимур.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Анне Малаховой. Она объяснила, что грозит убийцам пса:

— Ответственность предусмотрена по статье 245 УК РФ — «Жесткое обращение с животными». В законе понимается: обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями). Но наступает ответственность только в тех случаях, когда человек действует из хулиганских или корыстных побуждений либо с целью причинить животному боль или страдания, а животное в результате этого погибло или получило увечье.

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