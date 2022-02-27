Погода в Новосибирске на 27 февраля 2022 года: будет без осадков

Ночь ожидается без осадков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 27 февраля 2022 года ожидается без осадков. Об этом сообщили синоптики на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

— 27 февраля ночью ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метра в секунду. Температура -10 — -12 градусов, в пригороде до -15 градусов. Ночью изморозь, в некоторых местах туман. На дорогах местами будет гололедица, — рассказывают специалисты.

Днем сибиряков ожидает температура — 2 — — 4 градусов. Также будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный.

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