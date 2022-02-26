Весна близко: новосибирцы поделились кадрами невероятного заката

Красно-розовый закат порадовал новосибирцев. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 26 февраля, новосибирцы поделилась кадрами красивого заката над городом. Фотографии горожане выложили в группе «АСТ-54». Они заметили, что день становится длиннее из-за приближения весны.

— Сегодня вечером небо над Новосибирском украсил красивый закат. Обратили внимание, что светло почти до 19:00? Лето близко, — написал автор поста.

Кстати, синоптики обещают в этом году аномально теплый март в Новосибирске. Так что мерзнуть горожанам совсем недолго.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.