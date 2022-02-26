Весна близко: новосибирцы поделились кадрами невероятного заката

Красно-розовый закат порадовал новосибирцев. Фото: "АСТ-54".
В субботу, 26 февраля, новосибирцы поделилась кадрами красивого заката над городом. Фотографии горожане выложили в группе «АСТ-54». Они заметили, что день становится длиннее из-за приближения весны.
— Сегодня вечером небо над Новосибирском украсил красивый закат. Обратили внимание, что светло почти до 19:00? Лето близко, — написал автор поста.
Кстати, синоптики обещают в этом году аномально теплый март в Новосибирске. Так что мерзнуть горожанам совсем недолго.
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