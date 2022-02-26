В Новосибирске до середины мая изменят схему движения троллейбуса №13

Прежняя схема маршрута восстановится с 15 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске с 15 марта изменится маршрут Троллейбуса №13 из-за работ на теплотрассе. Об этом сообщили в мэрии.

— С 1 марта по 15 апреля перекроют проезжую часть на улице Писарева от здания №62 до здания №60. А с 16 апреля по 15 мая на этой же улице перекроют участок от здания №60 по №83. Поскольку проезжую часть перекроют, будет организован объезд, — рассказали в мэрии. — Также изменится маршрут троллейбуса №13. На время работ он будет следовать по улицам Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, по Красному проспекту, а далее — по действующей схеме в оба направления.

В городской администрации уточнили, что изменения связаны с земляными работами по техническому перевооружению теплотрассы.

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