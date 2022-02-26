Жителей Новосибирска в марте ждет шестидневная рабочая неделя

6,7 и 8 марта включительно объявлены выходными днями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Новосибирска ждет шестидневная рабочая неделя - с 28 февраля по 5 марта. Работать на день дольше придется из-за длинных выходных, которые будут в честь Международного женского дня. В этом году новосибирцев ждут выходные 6,7 и 8 марта включительно.

К слову, субботу, 5 марта, решили сделать сокращенным днем, так что с работы люди уйдут пораньше.

Напомним, 8 марта впервые было объявлено нерабочим днем в 1966 году по приказу Леонида Брежнева.

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