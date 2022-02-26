Жителей Новосибирска в марте ждет шестидневная рабочая неделя

6,7 и 8 марта включительно объявлены выходными днями.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жителей Новосибирска ждет шестидневная рабочая неделя - с 28 февраля по 5 марта. Работать на день дольше придется из-за длинных выходных, которые будут в честь Международного женского дня. В этом году новосибирцев ждут выходные 6,7 и 8 марта включительно.
К слову, субботу, 5 марта, решили сделать сокращенным днем, так что с работы люди уйдут пораньше.
Напомним, 8 марта впервые было объявлено нерабочим днем в 1966 году по приказу Леонида Брежнева.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер