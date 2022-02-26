Под Новосибирском из-за гололеда с трассы слетел тягач

В аварии никто не пострадал. Фото: «АСТ-54»

В Болотнинском районе Новосибирской области на трассе Р255 «Сибирь» из-за гололеда в кювете оказался тягач. Произошло ДТП днем в субботу, 26 февраля.

— Из-за сильного гололеда водитель тягача Volvo FH не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

В кювете тягач опрокинулся. Основной удар пришелся на левый бок и с этой стороны пострадала кабина. Однако о пострадавших не сообщалось. На данный момент тягач вытащили из кювета и собираются эвакуировать.

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