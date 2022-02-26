В Оби сосулька рухнула перед двухлетним ребенком и его мамой

По словам местных жителей, снег и лед с крыши магазина не чистят. Фото: Ольга Гайдук

В городе Обь на ЖКО аэропорта, 8 двухлетний ребенок едва не пострадал из-за упавшей перед ним сосульки, которая рухнула с крыши супермаркета. Об этом КП-Новосибирск рассказала мама мальчика. По ее словам, кровлю здания, где находится магазин, давно никто не чистил.

- Мы с ребенком шли с магазина, и на обратном пути сосулька упала прямо перед его носом. Если бы такая сосулька упала на ребенка, да даже на взрослого человека, то без черепно-мозговой травмы точно ее обошлось бы. Если бы вообще в живых остался человек, - рассказала КП-Новосибирск женщина.

Местные жители сообщают, что прошлой весной на этом же месте на пожилую женщину также падала сосулька. О том осталась она, жива или нет им неизвестно.

КП-Новосибирск, направила запрос в администрацию города Обь с просьбой прокомментировать ситуацию.

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