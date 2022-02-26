В Новосибирске задержали мужчину, сообщавшего ложные сведения о минировании судов

Злоумышленнику грозит 8 лет тюрьмы.

В Новосибирске задержали 36-летнего мужчину, который, по версии полиции, по телефону сообщал ложную информацию о минировании местных судов. Своими звонками он ставил на уши полицию с сентября 2021 года по февраль 2022 года.

— По месту регистрации и жительства злоумышленника проведены обыски, изъято четыре мобильных телефона. Оперативниками установлено, что мужчина покупал мобильные телефоны, звонил с них, а затем выключал и избавлялся от устройств, — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на 8 лет. Расследование продолжается.

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