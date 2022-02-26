В Новосибирске от коронавируса умерла 51-летняя пенсионерка

За сутки от коронавирус скончались 15 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области за сутки выявили еще 4432 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 566 дети. Об этом рассказал оперштаб региона, 26 февраля.

— За сутки в инфекционные стационары региона с диагнозом коронавирусная инфекция и с подозрением на него госпитализирован 3561 пациент, в том числе 112 детей. В отделениях реанимации находятся 310 человек. На ИВЛ находятся 49 пациентов, — заявили в штабе.

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались 15 пациентов.

- Это мужчины в возрасте 58 лет, 73 лет, 75 лет, 76 лет и женщины в возрасте 51 года, 58 лет, 61 года, 65 лет, 66 лет, 67 лет, 74 лет, 83 лет, 87 лет, 81 год, 91 года, - пояснили в орперативном штабе Новосибирской области.

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