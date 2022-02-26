В Новосибирске на неделю раньше подали тепло на основную арену ЛДС

Темло уже подали в ледовом дворце. Фото: правительсво НСО

В Новосибирске подали тепло на основную арену ЛДС на неделю раньше срока. Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области.Губернатор Андрей Травников во время выездного совещания на стройплощадке проконтролировал соблюдение графика работ.

— Могу с удовлетворением сказать, что тепло было подано в основной объём на неделю раньше: по графику должны были это сделать 1 марта, а тепло пошло в помещения уже 24 февраля», — отметил глава региона.

Работы находятся на особом контроле региональных властей. Новый ледовый дворец спорта на левом берегу Оби в Новосибирске будет сдан в срок – вне зависимости от того, какое решение будет принято о месте проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Напомним, ранее на пресс-конференции и. о. главы регионального министерства строительства Алексей Колмаков сообщал, что подача тепла запланирована на 1 марта 2022 года, чтобы преступить к внутренней отделке ледового дворца.

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