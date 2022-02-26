В Новосибирск идет аномально теплая весна

Также март будет снежным, местами будут метели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области ожидается аномально теплая погода в марте, которая может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— В Новосибирске март ожидается теплее обычного. В первой декаде температура воздуха ночью будет колебаться минус 10 — минус 15 градусов. Днем ожидается всего 0 — минус 5 градусов, — говорится на сайте ведомства. — Однако в течение марта не исключены метели.

Уже в конце декады погода резко изменится, будет намного теплее. По ночам преобладающая температура воздуха будет держаться около 0 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

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