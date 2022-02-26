Новосибирский садовод назвала модные цветы для посадки на даче

на ряду с эустомой также популярны пеларгонии, колеусы и другие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, какой цветок является самым модным для посадки на даче в предстоящем сезоне. По ее мнению, эустома является самым популярным цветком: она хорошо растет в нашем холодном климате.

— Эустома пришла к нам относительно недавно, вместе с растениями, которые стали завозить из-за рубежа. Обычно ее сеют в феврале, чтобы уже в июле и августе получить цветение. Она представляет собой весьма сложный цветок, требует длительного наблюдения ухода. Это растение достаточно прихотливое, — рассказала КП-Новосибирск кандидат сельскохозяйственных наук Люддима Шубина.

По словам специалиста, эустому необходимо также притенять, чтобы цветок не получил ожоги на солнце.

Также на ряду с эустомой агроном отмечает популярность белых цветов и цветов всех оттенков розового, а также пеларгонии и колеусов.

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