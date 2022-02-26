Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-7°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 февраля 2022 6:52

Новосибирский садовод назвала модные цветы для посадки на даче

Самым популярным цветком оказалась эустома
Мария ГРИГОРЯН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
на ряду с эустомой также популярны пеларгонии, колеусы и другие.

на ряду с эустомой также популярны пеларгонии, колеусы и другие.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, какой цветок является самым модным для посадки на даче в предстоящем сезоне. По ее мнению, эустома является самым популярным цветком: она хорошо растет в нашем холодном климате.

— Эустома пришла к нам относительно недавно, вместе с растениями, которые стали завозить из-за рубежа. Обычно ее сеют в феврале, чтобы уже в июле и августе получить цветение. Она представляет собой весьма сложный цветок, требует длительного наблюдения ухода. Это растение достаточно прихотливое, — рассказала КП-Новосибирск кандидат сельскохозяйственных наук Люддима Шубина.

По словам специалиста, эустому необходимо также притенять, чтобы цветок не получил ожоги на солнце.

Также на ряду с эустомой агроном отмечает популярность белых цветов и цветов всех оттенков розового, а также пеларгонии и колеусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.