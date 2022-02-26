В Новосибирске на нескольких улицах ограничат движение транспорта

Ограничения ввели из-за ремонтных работ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на нескольких улицах ограничат движение из-за аварийного ремонта теплотрассы. Об этом сообщили в мэрии города.

— С 24 февраля по 10 марта на 1 метр сужена улица Немировича-Данченко в районе здания № 110. С 26 февраля по 19 марта на 7 метров сужается улица Серебренниковская в районе здания № 40, — рассказали в мэрии.

Также перекроют проезжую часть на улице Писарева от здания №62 до здания №60 с 1 марта по 15 апреля, а участок от домов с №60 по №83 ограничат с 16 апреля по 15 мая. Там будут проводить земляные работы по техническому перевооружению теплотрассы, и до их завершения автомобилистам придется ездить в объезд. Кроме того изменится маршрут троллейбуса №13. На время работ он будет ездить по улице Богдана Хмельницкого, улице Дуси Ковальчук, Красному проспекту, а далее — по действующей схеме.

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