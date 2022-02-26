В МЧС предупредили новосибирцев о сходе снега с крыш из-за перепадов температур

Спасатели призвали руководителей управляющих компаний занятся уборкой крыш от снега. Фото: Василий Вахрин

В Новосибирске МЧС предупредили горожан о возможном сходе снега с крыш из-за резкого перепада температур. Спасатели призывают руководителей всех учреждений и управляющих компаний, владельцев частных и дачных домов заняться чисткой крыш.

— В регионе в ближайшие дни будет резко меняться погода. После потепления и снегопадов на выходные 26 и 27 февраля ночью местами похолодает до -20…-25 градусов. В связи с изменениями погодных условий увеличивается риск возникновения происшествий. Перепады температур, а также регулярное выпадение осадков способствуют образованию крупных ледяных и снежных отложений на крышах зданий, — рассказали в региональном МЧС.

Также спасатели предупредили об изменении толщины льда на водоемах области из-за перепада температур.

— В настоящее время лед потерял свою прочность, выезд на него чрезвычайно опасен. В черте Новосибирска родителям стоит напомнить правила поведения детям и ни в коем случае не оставлять их без присмотра и не отпускать одних к водоему, — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

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