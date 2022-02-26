В Новосибирской области установили памятник расстрелянному бердскому фотографу

Бердский фотограф был расстрелян в 1937 году. Фото: «Последний адрес».

В Бердске установили мемориал расстрелянному фотографу Георгию Путинцеву. Памятник открыли в пятницу, 25 февраля, в рамках проекта «Последний адрес».

— Было принято решение установить табличку на одном из новых зданий, выбор дома № 24 по улице Карла Маркса. Благодаря фотографиям Путинцева мы знаем, как выглядел город до затопления. Можно сказать, что его последним адресом стал весь город Бердск, ушедший под воду через 20 лет после его расстрела как «врага народа», — рассказывают авторы проекта.

Георгий Путинцев был уроженецем города Джаркент Семиреченской области. В 30-е годы в старом Бердске он работал в фотоателье. В 1937 году он был арестован и расстрелян за участие в контрреволюционной организации.

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