В Новосибирске у 2-летнего ребенка застрял палец в горшке

Ребенок едва не лишился пальца из-за отверстия в горшке. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске в Калининском районе на улице Объединения двухлетний мальчик, играя с пластиковым горшком, засунул в отвертсие на нем палец, но достать не смог. Инцидент произошел в пятницу, 25 февраля. Перепуганные родители вызвали спасателей.

— Ребенку оказана необходимая помощь, — рассказали спасатели МАСС. — В больницу ребенку ехать не потребовалась.

За прошедшие сутки к спасателям обратились 19 человек, к 7 из них они выезжали для оказания помощи.

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