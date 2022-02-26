Аварийный комиссар разобрал одно из типичных ДТП на перекрестке в Новосибирске

Авария произошла на пересечении с Сакко и Ванцетти. Фото: стоп-кадр с видео

Аварийный комиссар «Альянс» Оксана Косицкая разобрала одно из типичных ДТП на перекрестке в Новосибирске на улице Кирова на пересечении с Сакко и Ванцетти. Инцидент произошел днем, 22 февраля. Водитель минивэна «Honda Edix» поехал на разрешающий сигнал светофора и столкнулся с хэтчбеком «Honda Fit» завершающим маневр. Специалист рассказал КП-Новосибирск, кто из них виноват в ДТП.

— «Honda Edix» горит зеленый и он поехал, а «Honda Fit» получается на свой разрешающий зеленый сигнал светофора. Так как перекресток огромный он не успевает завершить этот проезд. В таком случае для «Honda Edix» возникло препятствие на пути, которое он мог бы заметить, если бы был внимательнее, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Косицкая.

Комиссар также заявила, что на месте сотрудников ГИБДД виновником ДТП считала бы водителя «Honda Edix» или же признала бы вину обоюдной. Но в то же время специалист отмечает, что авария очень спорная.

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