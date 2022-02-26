Поиски 14-летнего мальчика, пропавшего под Новосибирском, завершены

С мальчиком все хорошо. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Волонтеры завершили поиски 14-летнего школьника, пропавшего в Бердске в пятницу, 25 февраля.

— Пропавший подросток был найден живым, с ним все нормально, — сообщила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, что подросток сбежал, когда возвращался домой с матерью. Они шли из школы, куда женщину вызвали из-за проблем сына с учебой и поведением. Убежал мальчик уже у самого подъезда. Известно, что раньше подросток никогда не уходил из дома.

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