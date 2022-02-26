Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-7°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 февраля 2022 3:57

В Новосибирске мужчина украл 10 тысяч рублей с онлайн-карты

Его разыскивает полиция
Мария ГРИГОРЯН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мужчина без труда снял деньги с онлайн карты, привязанной к телефону. Фото: МВД 54

Мужчина без труда снял деньги с онлайн карты, привязанной к телефону. Фото: МВД 54

В Новосибирске полицейские ищут мужчину, который украл с онлайн-карты, привязанной к телефону, 10 тысяч рублей. Инцидент произошел 5 февраля в одном из отделов банка.

— Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража), — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о подозреваемом и его местонахождении, сообщить в полицию по телефонам: 8-913-702-74-05, (383) 232-15-53. Анонимность гарантируется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.