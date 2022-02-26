В Новосибирске мужчина украл 10 тысяч рублей с онлайн-карты

Мужчина без труда снял деньги с онлайн карты, привязанной к телефону. Фото: МВД 54

В Новосибирске полицейские ищут мужчину, который украл с онлайн-карты, привязанной к телефону, 10 тысяч рублей. Инцидент произошел 5 февраля в одном из отделов банка.

— Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража), — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о подозреваемом и его местонахождении, сообщить в полицию по телефонам: 8-913-702-74-05, (383) 232-15-53. Анонимность гарантируется.

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