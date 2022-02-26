Новосибирского таксиста заставили заплатить более 400 тысяч рублей за штрафы

У мужчины было более сотни штрафов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Уроженец Новосибирска оплатил сотни штрафов от ГИБДД и исполнительный сбор на сумму 447 тысяч рублей после того, как приставы нашли мужчину в Москве. Об этом сообщили в УФССП по Новосибирской области.
Приставы давно искали 39-летнего мужчину из-за неоплаченных штрафов. В итоги стало известно, что он переехал в Москву и начал подрабатывать таксистом.
- Мы связались с должником, разъяснили об ограничительных мерах. Несмотря на то, что гражданин уклонялся от погашения задолженности, нам удалось его принудить исполнить требования исполнительного документа. Накануне 23 февраля он оплатил 447 тысяч рублей и направил квитанцию, - рассказала судебный пристав-исполнитель Ольга Фёдорова.
Старые штрафы мужчина оплатил, однако уже через пару дней, 25 февраля, на него возбудили новое исполнительное производство.
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