Новосибирскую зоозащитницу обвинили в сборе на собственные фейковые похороны

Новосибирскую зоозащитницу обвинили в сборе денег на собственные фейковые похороны. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Новосибирскую зоозащитницу обвинили в сборе денег на собственные фейковые похороны. От имени мужа сибирячки в сети появился пост, где рассказывается о ее якобы трагичной кончине, а супруг девушки принимает от людей пожертвования «кто сколько сможет». При этом многие волонтеры из новосибирского зоосообщества утверждают, что это — очередной мошеннический ход сибирячки, которую уже раньше ловили на подобных историях. А сама главная героиня этой истории вообще говорит, что телефон она продала, а ее странички взломали новые владельцы.

— Я знаю эту девушку с 2016 года, она обманщица! Мы уже четыре года про нее рассказываем в группе «ЗОО мошенники Новосибирска». И дошли до того, что всем благотворителям, кто на нее подписан, пишем в директ, чтобы не переводили ей деньги. И вчера в очередной раз написали одной даме. И благотворительница нам в ответ: «Что вы грязь собираете, человека уже нет в живых», — рассказала «Сибкрай» зоозащитница Алена Ищенко.

Когда Алена увидела посты о якобы гибели своей «коллеги» и о сборе средств, то сразу заподозрила неладное. Она вместе с другими волонтерами связалась с мачехой сибирячки, которая опровергла информацию о ее смерти. Опровергает ее и сама владелица страницы. Она утверждает, что уже некоторое время назад продала свой телефон, не удалив оттуда личные данные. И, видимо, теперь ими воспользовались в корыстных целях новые владельцы. А заблокировать телефон она якобы не может из-за проблем с сим-картой.

При этом другие волонтеры в эту версию верить не готовы:

— Я бы еще поверила, что ее взломали, если люди, взломавшие ее просили деньги на другие реквизиты. Они просят деньги на действующие реквизиты, которые она раньше размещала в постах о животных! — подчеркнула Алена Ищенко.

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