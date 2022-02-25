Новосибирцы заметили на берегу Оби крокодила и бегемота

Новосибирцы заметили у воды весьма нестандартных для местных широт обитателей. Фото: пресс-служба ТНТ

На днях новосибирцы, как обычно прогуливаясь вдоль берега Оби, заметили у воды весьма нестандартных для местных широт обитателей: крокодила и бегемота. Сначала люди не верили своим глазам, но, присмотревшись внимательнее, понимали, что это — всего лишь очень реалистичные фигурки.

— Территориально крокодил находился около Бугринского моста, со стороны левого берега, а бегемотик — за коммунальным мостом, я его увидела с Набережной, — рассказала КП-Новосибирск девушка, заметившая фигуры.

Издалека с первого раза даже не заметишь бегемота в воде. Фото: пресс-служба ТНТ

Девушка поделилась снимками в соцсетях. И конечно, такой перформанс подписчики не смогли обойти стороной:

— Это кто-то заранее до 1 апреля решил пошутить?

— А следы рядом — это тех, кто подходил погладить и покормить?

— А где зеленый попугай? — шутят люди в паблике Вконтакте «Ленинка 24 на 7».

При этом позже стало известно, что экзотичные «животные» появились в северных реалиях в рамках рекламной компании нового шоу, которое должно вскоре выйти на одном из популярных каналов.

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