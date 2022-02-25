В Новосибирском зоопарке из спячки вышли еноты-полоскуны. Фото: Кадр из видео

В Новосибирском зоопарке из спячки вышли еноты-полоскуны. Об этом в зверинце рассказали в пятницу, 25 февраля.

— У нас проснулись еноты. Они — любимцы детей и взрослых! А это значит, весна не за горами — сообщили в группе зоопарка Вконтакте.

Обычно еноты, живущие в северном климате, впадают в спячку с первыми холодами. И проводят в ней по 3-4 месяца, как бурые медведи. Поэтому их пробуждение также ассоциируется у многих со скорым приходом теплых деньков.

Ролик с енотами, которые первым делом после долгого сна отправились покушать и прогуляться по вольеру, уже собрал в группе зоопарка больше 9,5 тысяч просмотров. И многие сибиряки уже ждут не дождутся, чтобы отправиться посмотреть на своих пушистых любимчиков вживую.

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