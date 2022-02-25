Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу

Авиакомпания вернет деньги за билеты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирская авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы в Европу из-за закрытия воздушного пространства европейских государств. Конкретно из Толмачево отменили прямые рейсы до Ларнака, Дюссельдорфа и Салоники.

— С 26 февраля по 13 марта отменяются рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Также авиаперевозчик временно приостановил продажу билетов на указанные рейсы после 13 марта. За уже купленные билеты пассажирам вернут полную их стоимость.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.