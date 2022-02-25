Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу

Авиакомпания вернет деньги за билеты.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирская авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы в Европу из-за закрытия воздушного пространства европейских государств. Конкретно из Толмачево отменили прямые рейсы до Ларнака, Дюссельдорфа и Салоники.
— С 26 февраля по 13 марта отменяются рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Также авиаперевозчик временно приостановил продажу билетов на указанные рейсы после 13 марта. За уже купленные билеты пассажирам вернут полную их стоимость.
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