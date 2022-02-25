Под Новосибирском осудят бухгалтера, которая похитила у больницы 1,5 миллиона рублей

Мошенническая схема помогла похитить более 1,5 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура передала в суд дело 49-летней жительницы Каргата Новосибирской области, которая похитила у больницы более 1,5 миллионов рублей. Ее будут судить по статье 159 УК РФ за мошенничество.

— По версии следствия, женщина, работая бухгалтером по финансовому учету в Каргатской ЦРБ, похищала деньги больницы, отправляя в банк платежные поручения с недостоверными сведениями о зарплате и иных выплатах, — сообщили в прокуратуре области.

Подсудимой удалось похитить более 1,5 миллиона рублей. На данный момент ее дело направили в Центральный районный суд Новосибирска.

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