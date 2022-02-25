В Новосибирске на перекрестке столкнулись две иномарки

О пострадавших не сообщалось. Фото: кадр из видео

В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП на перекрестке, в котором столкнулись две иномарки. Инцидент случился вечером в пятницу, 25 февраля. Аварию заснял на видео очевидец и выложил его в сеть.

— ДТП произошло на пересечении улиц Бориса Богаткова и Василия Старощука. Столкнулись две иномарки — хэтчбек и седан Hyundai Solaris, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

На месте происшествия уже работают сотрудники полиции. Информация о пострадавших не поступала.

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