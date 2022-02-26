В Новосибирске осенью проведут биеннале просвещённую конструктивизму

Здание правительства Новосибирской области построено в стиле конструктивизма. Фото: Ведомости Заксобрания НСО

2022 год в России объявлен Годом культурного наследия народов, и в честь этого в Новосибирске решили учредить Сибирскую архитектурную биеннале.

— Сибирская биеннале запланирована на сентябрь, хотя некоторые события начнутся уже в апреле. Для нас важно создать глобальное мероприятие, которое популяризировало бы архитектуру и археологию нашего региона. Биеннале, как следует из названия, будет проходить раз в два года, и это не просто выставка, а целая серия событий с целью вовлечения в процесс сохранения наследия жителей и гостей региона. В этом году темой биеннале будет авангард, архитектура конструктивизма, — рассказала руководитель госинспекции по охране объектов культурного наследия региона Елена Медведева «Ведомостям Законодательного Собрания Новосибирской области».

Начиная с апреля будут проходить пешие экскурсии с аудиогидом, которые продлятся до самой осени. Первая Сибирская биеннале будет посвящена конструктивизму, которая интересна как гостям, так и жителям города. Следующая биеннале пройдет через два года, и возможно, что она будет связана с археологией. Все-таки на территории Новосибирской области почти 2 416 объектов культурного наследия, а из них 1 824 — памятники археологии.

По словам Медведевой, такое масштабное мероприятие невозможно провести только за счет государства и организаторы постараются привлечь некоммерческий сектор. Также будут рады волонтерам и людям, которые готовы продемонстрировать на выставке свои проекты.

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