Погода в Новосибирске на 26 февраля 2022 года: снежно и пасмурно

В Новосибирске по-прежнему будет тепло, но пасмурно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 26 февраля 2022 года температура немного понизится, но останется такой снежной и пасмурной, как прежде.

— Ночью температура в Новосибирске составит -5…-7 градусов. Днем будет -4…-6 с небольшим понижением к вечеру. Будет облачно, днем пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области синоптики обещают ночью до -15 градусов. Днем температура поднимется опустится до -3…-8. Будет облачно, днем пройдет мокрый снег. днем по западу области преимущественно без осадков.

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