В Новосибирской области сотрудницу банка будут судить за махинации на миллион рублей

В Новосибирской области под суд пойдет сотрудница банка, занимавшаяся финансовыми махинациями. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области под суд пойдет сотрудница банка, занимавшаяся финансовыми махинациями. Против 34-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения».

— С 2015 по 2016 год обвиняемая, являясь сотрудницей банка одного из региональных филиалов ОАО «Россельхозбанк» изготавливала и предоставляла фиктивные документы, чтобы создать видимость целевого использования кредитных денежных средств на общую сумму более 1 миллиона рублей, — рассказали в областном Следственном комитете.

На время следствия сибирячку отправили в СИЗО, но свою вину она так и не признала. Тем не менее, следователи собрали достаточно доказательств, чтобы отправить ее уголовное дело в суд.

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