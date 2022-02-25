Новосибирцы засняли на видео коммунальщиков, чистящих снег с крыши без страховки

Мужчины не побеспокоились о своей безопасности, скидывая снег с крыши. Фото: «АСТ-54»

Жители Калининского района Новосибирска пожаловались на работников управляющей компании, которые скидывали снег с крыши дома без какой-либо страховки. Инцидент произошел в пятницу, 25 февраля, и попал на видео.

— Безумству храбрых находится место и в повседневной жизни. Вот только, выбирая между пением песни и соблюдением элементарных мер безопасности, многие, к сожалению, предпочитают первый вариант, — рассказала подписчица паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Работники УК чистили снег с крыши одного из домов по улице Танковой. На кадрах ролика видно, несколько человек спокойно ходят по покатой крыше и, кажется, совершенно не беспокоятся за свою жизнь.

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