В Новосибирске задержали начальника «ЦУГАЭТ» Александра Руденко

В Новосибирске задержали руководителя «ЦУГАЭТ» Александра Руденко.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске задержали руководителя «ЦУГАЭТ» Александра Руденко. Об этом стало известно в пятницу, 25 февраля.
— Его действительно сегодня утром задержали. Однако детали произошедшего не известны, — пояснил источник КП-Новосибирск.
По имеющейся информации, задержали чиновника за получение взятки. Подробности случившегося уточняются.
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