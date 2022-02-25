В Новосибирске задержали начальника «ЦУГАЭТ» Александра Руденко

В Новосибирске задержали руководителя «ЦУГАЭТ» Александра Руденко. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске задержали руководителя «ЦУГАЭТ» Александра Руденко. Об этом стало известно в пятницу, 25 февраля.

— Его действительно сегодня утром задержали. Однако детали произошедшего не известны, — пояснил источник КП-Новосибирск.

По имеющейся информации, задержали чиновника за получение взятки. Подробности случившегося уточняются.

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