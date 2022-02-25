Новосибирский врач помог спасти пермяка с гигантской аневризмой после инсульта

Новосибирский нейрохирург помог пермским коллегам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирский нейрохирург Виталий Киселев помог спасти 63-летнего пациента спосле инсульта в Перми. Врач помог провести уникальную операцию в ГКБ имени С.Н. Гринберга в Перми.

— Пациент, мужчина 63 лет, был госпитализирован с ишемическим инсультом. Исследование выявило крупную аневризму среднемозговой артерии справа. Состояние пациента угрожало сосудистой катастрофой — разрывом стенки аневризмы, кровоизлиянием в мозг, что могло повлечь инвалидизацию или летальный исход, — сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Эксперт Федерального центра нейрохирургии Минздрава РФ в Новосибирске Виталий Киселев проконсультировал местных врачей, это помогло удалить огромную аневризму. Сложность заключалась в труднодоступности аневризмы, пришлось провести инструмент через бедренную артерию и закрыть ее микроспиралями.

Местный минздрав поблагодарил врачей, Якова Сычугова, Максима Сюткина, Дамира Халилова, Кенана Рустамова и новосибирского эксперта Виталия Киселева. Нейрохирург уже не раз помогал коллегам в лечении аневризм.

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