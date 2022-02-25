В Новосибирской области 2 марта завоют сирены

Сирены завоют над Новосибирском второго марта. Фото: Архив "КП"
Над Новосибирском 2 марта завоют сирены. Горожан предупредили об этом заранее в мэрии города.
— В среду, 2 марта, с 10.40 до 11.10 планируется проведение комплексной тренировки по оповещению населения Новосибирской области с включением сирен, системы громкоговорящей связи и с прерыванием вещательных программ радиоканалов и станций путем замещения их сигналом гражданской обороны. Охватит проверка, в том числе, и СНТ, — пояснили в муниципалитете.
В мэрии также отметили, что подобная тренировка проходит ежегодно в марте и октября, и никак не связана с событиями последних дней. Людей просят сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими повседневными делами.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер