Новосибирец ответит за избиение водителя саперной лопаткой

Водители не поделили право поворота Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске начался суд над водителем, который сломал оппоненту кости саперной лопаткой. Подробности дорожного конфликта рассказали в прокуратуре.

Конфликт случился 2 марта 2021 года на площади Трубникова — один водитель не пропустил другого на дороге. После этого мужчина за рулем Nissan Leaf догнал обидчика на Honda Stepwagon и прижал к обочине.

— По данным следствия, 34-летний подозреваемый вышел из машины, открыл дверь «Хонды» и распылил баллончик в лицо 49-летнему потерпевшему. Затем достал из багажника саперную лопатку и стал наносить удары по рукам и ногам оппонента. В результате 49-летний мужчина попал в больницу с открытым переломом пальцев рук, голени и химическим ожогом глаз, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

Подозреваемого задержали, тот отрицал вину. Говорил, якобы 49-летний потерпевший сам распылили газовый баллончик, а саперную лопатку использовал для самообороны. Оба оппонента подали заявления в полицию, следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия из хулиганских побуждений.

Нападавший ранее не был судим, женат и растит ребенка. Максимальный срок по данному преступлению — до 10 лет лишения свободы.

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