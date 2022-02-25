Исправительный центр на 100 осужденных открылся под Новосибирском

Новый центр четвертый по Новосибирской области. Фото: ГУФСИН по НСО

В Искитимском районе Новосибирской области открыли новый участок функционирующий как исправительный центр на базе Бердского кирпичного завода. Об этом сообщили в ГУФСИН региона.

— На сегодняшний день во всех территориальных органах ФСИН России создано 189 учреждений, исполняющих наказание в виде принудительных работ: 39 исправительных центров и 150 участков, функционирующих как исправительные центры, с общей возможностью размещения 15282 человека. Работа по расширению сети исправительных центров в регионах в текущем году будет продолжена, — рассказал временно исполняющий обязанности заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Константин Березнев.

Участок, рассчитанный на 100 осужденных мужского пола, открыли при Новосибирской воспитательной колонии ГУФСИН региона. Его общая площадь — 1 407 квадратных метров. И он четвертый по счету в области.

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