В Новосибирске отправили под арест мужчину, «заминировавшего» суды

Мужчину отправили под арест. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске отправили под арест мужчину, который звонил в суды и сообщал, что они заминированы. Против него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

— 27 января 2022 года обвиняемый позвонил на горячую линию по номеру «112» и сообщил, что в Железнодорожном районном суде Новосибирска и Новосибирском областном суде готовятся акты терроризма — здания заминированы, — сообщили в Железнодорожном районном суде. — На место сразу же выехали спецслужбы, людей оперативно вывели из изданий. После проверки зданий специалистами никакой взрывчатки найдено не было и стало ясно, что сообщение мужчины было ложным.

Суд удовлетворил ходатайство следователи и отправил мужчину под арест на 1 месяц 4 суток. То есть, под стражей он пробудет до 27 марта 2022 года.

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