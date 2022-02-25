В Новосибирском зоопарке игривая харза похищает рукавички. Фото: предоставлено Дмитрием.
В Новосибирском зоопарке харза промышляет «похищениями» рукавичек. Об этом КП-Новосибирск рассказал читатель Дмитрий.
— 23 февраля были с ребенком в зоопарке. Харзы бегали по клетке, прям залазили на ограждение. Ребенок подвела руку к прутьям, а харза цоп ее за рукавичку и утащила варежку в клетку. Мы не одни остались без рукавицы — когда шли обратно, слышали, как другие люди говорили, что и у них харзы стащили рукавички, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.
По его словам, зверьки забавляются с «добычей» — прыгают и резвятся с рукавичками, крутятся вокруг них.
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