5 377 человек излечились от коронавируса за сутки в Новосибирской области

Умерли за то же время еще 13 человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
16 февраля оперативный штаб по Новосибирской области сообщил, что за последние сутки коронавирусом выздоровело рекордное число человек — 5 377.
— общее число выздоровевших — 92 922 человека. За сутки заболели 4 796 человек. Общее же число заболевших составило 206 102 человека, из них — 29 591 ребенок, — сообщает оперштаб.
Умерли еще 13 человек: трое мужчин от 70 до 86 лет и восемь женщин от 59 до 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 825 человек.
В отделениях реанимации лежат 335 человек, среди них 46 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 3 717 человек, в том числе 124 детей.
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