Новосибирцы ищут щенка самоеда, сбежавшего на прогулке. Фото: предоставлено Татьяной.

На улице Виктора Уса в Новосибирске пропал щенок породы самоед. Он сорвался с поводка во время прогулки 24 февраля. Обеспокоенные хозяева очень хотят его найти.

— Нашему мальчику около 7-ми месяцев, кличка у него — Байкал, а сокращенно — Бойка. Мы гуляли с ним, и поводок порвался, Бойку поймать не смогли, убежал. Он хоть и здоровенький, но глупенький еще совсем, молодой. Убежал вдоль домов, и больше его никто не видел. Мы так сильно ждем его домой, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка песика Татьяна.

Всех, кто видел любимца семьи, просят позвонить по телефону 89994635576, чтобы помочь Бойке вернуться домой.

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