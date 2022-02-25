В Новосибирской области собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса. Этим занимаются общественные организации и региональные отделения политических партий, сообщили в региональном правительстве.

Как сообщил министр региональной политики Игорь Яковлев, сбор помощи проводят 8 организаций. К процессу готовы подключиться еще 20. Кроме того, активно откликнулись и волонтеры.

— Новосибирские волонтеры уже готовы ехать восстанавливать инфраструктуру Донбасса», — отметил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — сообщил Яковлев.

Сбор помощи организовали региональные отделения нескольких партий. Среди них — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР.

— Региональным отделением Общероссийского народного фронта запущено движение #МЫВМЕСТЕ и Волонтеры-медики, осуществляется сбор гуманитарной помощи, — добавили в правительстве.

Также сбор денег для беженцев открыли по инициативе Общественной палаты Новосибирской области.

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