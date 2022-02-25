Под Новосибирском 57-летний мужчина зарезал приятеля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Застолье двух приятелей в Карасуке закончилось плачевно. Один из собутыльников прирезал другого. Теперь ему придется ответить за это по закону — на него завели дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». О преступлении, которое случилось 24 февраля, сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Следователи установили, двое ранее знакомых мужчин распивали спиртные напитки на улице Молодежной. Они поссорились. В ходе конфликта фигурант по делу взял нож и нанес не менее 2 ударов в область груди приятеля. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Фигурант по делу был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, — говорится в сообщении Следкома.

Вину в содеянном мужчина признал. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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