В Новосибирске задержали 20 человек, вышедших на несанкционированный митинг. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске задержали 20 человек, которые вышли на несанкционированный митинг. Об этом сообщили в Правительстве Новосибирской области. Власти напомнили горожанам об ответственности за участие в таких мероприятиях.

— Проведение таких акций незаконно. Как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность. В Новосибирской области правоохранительными органами 24 февраля 2022 года задержано 20 участников несогласованных публичных мероприятий, всем вынесены предостережения, на активных участников составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, — уточнили в региональном правительстве.

Как пояснил начальник управления административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Алексей Кириллов, люди, которые участвуют в таких акциях, дестабилизируют ситуацию в обществе.

При этом новосибирские полицейские принимают необходимые меры, направленные на то, чтобы обеспечить порядок в городе. А также безопасность всех жителей. Всех новосибирцев правоохранители предостерегают от участия в подобных митингах.

— В случае попыток их проведения организаторы и участники будут привлечены к установленной законодательством РФ ответственности, — добавили в правительстве.

Об ответственности за участие в незаконных акциях новосибирцев предупреждает и прокуратура региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.